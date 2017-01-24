الاتحاد يستأنف تدريباته استعدادا للوحدة والقرني يعود

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جدة- عبدالعزيز عركوك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأول

حيث بدأ المران باجتماع المدرب باللاعبين لشرح برنامج التحضيرات لمواجهة فريق الوحدة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة حارس المرمى فواز القرني في إطار برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العام الماضي

كما استدعى المدير الفني العديد من اللاعبين بفريق الاولمبي للأول وهم عمار النجار وحسين حلواني ومعن الحذيفي.