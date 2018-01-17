الاتحاد يستعد للاتفاق.. والإدارة تتفق مع نجوم الفريق على التجديد

جدة-عبدالعزيز عركوك

سلمت إدارة الاتحاد نظيرتها في النجم الساحلي دفعة من مستحقات المهاجم أحمد العكايشي، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع يجمع الطرفين للاتفاق على جدولة أخرى، فيما تم الاتفاق مع اللاعب جيمس ترويسي على تسليم مستحقاته على دفعات، بعد أن كان يصر على استلام كامل مستحقاته في دفعة واحدة.

هذا وقد واصلت الإدارة مفاوضاتها مع العديد من الأطراف؛ من أجل توقيع عقودهم التي شارفت على الانتهاء، ويأتي في مقدمتهم مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا للبقاء لمدة عامين قادمين، وكذلك قائد الفريق عدنان فلاتة الذي يرغب في البقاء، والاعتزال في ناديه في الموسم القادم، إضافة للحارس عساف القرني عقب وصوله من معسكر ألمانيا الخاص بحراس منتخبنا الوطني، وكذلك نجم الفريق فهد المولد الذي تم الاتفاق معه على التجديد لمدة ثلاثة مواسم.

على صعيد آخر، تابع فريق الاتحاد أمس، تدريباته استعدادا لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. وقبل بداية التدريبات اجتمع المدرب التشيلي لويس سييرا باللاعبين لشرح البرنامج التحضيري للقاء المقبل ثم قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تناوبت على تأدية تدريبات لياقية وفنية، ثم اختتم المران بمناروة أجراها على منتصف مساحة الملعب، طبق من خلالها عددا من الجمل التكتيكية. وفي الاطار ذاته واصل الثلاثي جمال باجندوح وخالد السميري وياسين حمزة برامجهم العلاجية مع أخصائي العلاج بالفريق؛ تحضيراً لعودتهم في الفترة المقبلة للمشاركة في التمارين الجماعية , فيما اكتفى المحترف المصري محمود كهربا بالركض حول الملعب. من جانبه صدرت موافقة الهيئة العامة للرياضة على الخطة التحفيزية الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي لحملة “اتحادي قول وفعل”، المتواكبة مع مبادرة الهيئة العامة للرياضة ادعم ناديك “فريقي”، وسيتم تدشين حملة سحوبات دورية على المشتركين في المبادرة بإشراف مباشر من الهيئة للفوز بعدد من الهدايا التقديرية القيمة التي سيتم تقديمها للجماهير الاتحادية الوفية؛ عرفانا وتقديرا لدورهم في دعم ناديهم، وسيتم خلال الأيام المقبلة توضيح كافة التفاصيل والكشف عن الجهات المانحة للهدايا، بالاضافة الى الهدايا التقديرية المقدمة من النادي.