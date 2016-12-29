الاتحاد يستقبل أتلتيكو اليوم .. ومفاجآت للجماهير

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جدة- البلاد

تكتمل اليوم التحضيرات لكرنفال نادي الاتحاد الكبير غدا بمناسبة احتفال النادي بمرور 90 عاما على تأسيسه، برعاية كريمة من سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتشريف سمو محافظ محافظة جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز،

وحضور سمو الرئيس العام لهيئة الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، وسوف يكون ختام هذه التحضيرات وصول فريق أتلتيكو مدريد وصيف بطل أوروبا في العام الماضي اليوم لخوض مباراة ودية ضمن هذا المهرجان الاتحادي، الذي وصلت أصداؤه عالميا؛ خصوصا بعد الإقبال الكثيف من الجماهير للحصول على تذاكر المباراة؛ حيث نفدت الدرجة الموحدة منها خلال الساعات الخمس الأولى لطرح التذاكر،

فيما انحصرت فرصة مشاهدة هذا اللقاء من داخل الجوهرة على تذاكر الدرجتين الذهبية والفضية، والتي تشهد إقبالا متزايدا من جانب الجماهير عليها في ظل الفرحة الاتحادية بالعودة إلى المباريات النهائية بعد غياب.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال خالد تميرك أن التحضيرات لإقامة هذا الاحتفال التاريخي تسير وفقا لما تم التخطيط له مسبقا، وكانت هناك مرونة عالية في التعاطي مع كافة الأفكار التي من شأنها الإضافة لهذا الحفل، وإظهاره بالصورة التي نتطلع إليها جميعا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المفاجآت الجميلة التي سوف تكون في انتظار الجماهير قبل بداية اللقاء، وبين الشوطين. يذكر أن نادي الاتحاد منح حاملي تذاكر الدرجتين الذهبية والفضية العديد من المزايا؛ من أبرزها حصول حاملي تذكرة الدرجة الذهبية على تذكرة أخرى في نفس الدرجة لحضور إحدى مباريات الاتحاد طيلة شهر يناير المقبل .