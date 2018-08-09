الاتحاد يسرح عكايشي ويعوضه بالبرازيلي داسيلفا

جدة-عبدالعزيز عركوك

دخل اسم اللاعب البرازيلي روماينو داسيلفا مهاجم الجزيرة الإماراتي كأقوى الأسماء لخلافة المهاجم التونسي أحمد العكايشي والذي أتخذت الإدارة مع المدرب دياز قرارا برحيله بعد فشله في اقناع المدرب طوال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر اليوم بالتوقيع ليتمكن داسيلفا من الانضمام لمعسكر الفريق الذي سيقام في لندن استعدادا لبطولة السوبر منافسات الموسم .

ومن جانبه شهدت قائمة بالعثة المغادرة إلى العاصمة البريطانية لندن لإقامة معسكر خارجي آخر استعدادا لمواجهة الهلال في نهائي السوبر على كأس هيئة الرياضة يوم 18 من شهر أغسطس القادم استبعاد خمسة لاعبين من المغادرة وهم المحترف التونسي أحمد العكايشي والرباعي المحلي طارق عبدالله وعمار النجار ومحمد ريمان والمنضم حديثا من نادي التعاون عبدالله الشمري وذلك لأسباب فنية وعدم حصولهم على قناعات المدرب وسيستمر المعسكر اللندني لمدة 9 أيام قادمة قبل خوض اللقاء الحاسم.

وكان المدير الفني الأرجنتيني بنادي الاتحاد المدرب رامون دياز قد اختار 24 لاعبا للقائمة وضمت كلا من عساف القرني وفواز القرني وراكان النجار وحسن معاذ وعمر المزيعل وأحمد عسيري وزياد الصحفي وعمار الدحيم والاسترالي ماثيو جورمان ومحمد قاسم ومنصور الحربي والبرازيلي تياقو كارليتو وجمال باجندوح وجابر عيسى والبرازيليان جوناس دي سوزا وفالديفيا والمغربي كريم الأحمدي وفهد المولد وعلي الزقعان وخالد السميري وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني والمهاجم الصربي اليسكاندر بيزيتش.