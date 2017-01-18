الاتحاد يسعى لتسجيل سفياني وتسويق المستبعدين

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

كشفت مصادر مقربة للإدارة الاتحادية، أنها تسابق الزمن للتخلص من بعض العناصر المسجلة في قائمة الـ 30 لاعبا، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذلك من أجل الإسراع في عملية قيد اللاعب ربيع سفياني كلاعب هاوٍ، حيث لم يتم قبول قيد اللاعب، على الرغم من وصول موافقة لجنة الاحتراف لتحويل اللاعب من محترف إلى هاو.

وتنتظر إدارة النادي العروض الجدية التي ستصل للخماسي المستبعد من قبل المدير الفني التشيلي لويس سييرا: سلمان الصبياني وقصي الخيبري وريان صديق وتركي الجلفان وعبدالرحمن الريو.

وكان سفياني قد تألق في مباراة جدة الودية، التي خاضها نادي الاتحاد استعداداً لمباراة الطائي في الكأس، وأحرز هدفًا.