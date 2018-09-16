الاتحاد يسقط أمام القادسية والهلال يتخطى الرائد بثلاثية

جدة- عبدالعزيز عركوك

اختتمت أمس مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث أقيمت مباراتان، جمعت الأولى الرائد مع الهلال، في حين التقى الاتحاد أمام القادسية في المباراة الثانية.

وعاد الهلال من بريدة بفوز أمام الرائد 3-1، افتتح النتيجة اللاعب بافيتيمبي غوميز للهلال في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله عمر عبدالرحمن “عموري” الهدف الثاني في الدقيقة 45. ونجح الرائد في تقليص الفارق في الدقيقة 52 عن طريق أحمد حمودان، إلا أن كارلوس إدواردو أعاد فارق الهدفين سريعاً بهدف في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد مدافع الهلا ألبرتو بوتيا في الدقيقة 73 ؛ لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وفي جدة وعلى ملعب الجوهرة ، حقق القادسية انتصاراً كبيرًا على حساب مضيفه الاتحاد 3-0، افتتح إلتون خوزيه النتيجة في الدقيقة 4،

فيما عزز زميله جورجينيو دي مورا تقدم القادسية بهدف ثان في الدقيقة 64، قبل أن يختتم بيسمارك ثلاثية الضيوف في الدقيقة 81. وكانت مباريات الجولة انطلقت الخميس بإقامة 3 مباريات؛ حيث فاز الاتفاق على الباطن 3-2، وحسم التعادل مباراتي الحزم والتعاون (1-1)، والفتح مع الوحدة (0-0). وتواصلت مباريات الجولة الجمعة، بإقامة 3 مباريات؛ حيث فاز النصر على الفيصلي 2-1، والشباب على الفيحاء 3-1، فيما فاز الأهلي على أحد 2-0.‬