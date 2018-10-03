الاتحاد يشكل لجنة لانجاز تصميم ملعبه القادم

جدة – عبدالعزيز عركوك

ثمن مجلس إدارة نادي الاتحاد نتائج الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضية المستشار تركي آل الشيخ مع المسؤولين في البنوك السعودية لخلق فرص استثمارية جذابة أمام الأندية السعودية والتي منها إنشاء ملاعب رياضية خاصة للأندية وفقا للتصاميم التي سوف تقدم من الأندية.

وأعتبر رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن بأن هذه الخطوة هي امتداد لما تجده الرياضة والرياضيين في المملكة من اهتمام وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” وسمو ولي عهده الامين “حفظه الله” والمتابعة والعمل المتواصل من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من اجل الارتقاء بكافة جوانب العمل الرياضي السعودي ليصل إلى أعلى المستويات, وأكد بأن المجال مفتوح أمام كافة الاتحاديين للمشاركة في وضع تصوراتهم لتصميم الملعب بالشكل الذي يليق بنادي الاتحاد وعراقته وإنجازاته وشعبيته الجماهيرية الجارفة.

وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة داخلية في النادي برئاسة مساعده المهندس فراس التركي و الامين العام للنادي وعضوية مدير المركز الإعلامي ومدير الاستثمار وأن يضم إلى عضويتها كافة من تراه اللجنة مناسبا من أهل الاختصاص والخبرة من داخل النادي وخارجه لإنجاز تصميم الملعب وتسليمه في الوقت المحدد وأن يتضمن عمل اللجنة إطلاق مسابقة بين الجماهير الاتحادية لفتح المجال أمام المبدعين في المساهمة في وضع تصور التصميم النهائي.