الاتحاد يضم الزقعان والحربي رسمياً

جدة-عبدالعزيز عركوك

يخوض فريق الاتحاد اليوم الجمعة ثاني مواجهاته الودية أمام نادي الوحدة الاماراتي، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليا في النمسا، وكان الفريق قد خاض أولى مبارياته أمام نادي كركا السيلوفيني والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

من جهة أخرى، وقع النادي مع لاعب نادي الفتح علي الزقعان لمدة عام واحد يوم أمس، وقد تقرر أن يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى ذات الصعيد حسمت إدارة النادي التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي لاعب النادي الأهلي منصور الحربي، وستحسم الإدارة التعاقد مع لاعب آخر من مواليد المملكة ليغلق النادي ملف التعاقدات بشكل نهائي ومن الأسماء المرشحة لاعب نادي القادسية المهاجم هارون كمارا.

وبذلك ينضم الحربي لقائمة لاعبي الأهلي المغادرين للقلعة الخضراء مثل تيسير الجاسم وصالح العمري وباخشوين وإسلام سراج.