الاتحاد يغادر إلى لندن وعكايشي يقترب من الرحيل

جدة-عبدالعزيز عركوك

من المقرر أن تكون بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد غادرت صباح اليوم إلى لندن لخوض معسكر إعدادي آخر لمدة 11 يوما بعد انتهاء معسكر النمسا والراحة التي حصل عليها اللاعبون ليومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة الهلال يوم 18 من شهر أغسطس الحالي على كأس السوبر.

هذا ومن المقرر أن يشهد المعسكر القادم إعلان القائمة النهائية التي ستشارك في الموسم المقبل قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية حيث سيتم تصفية القائمة إلى 30 لاعبا مابين محليين وأجانب ومواليد ومن أبرز الأسماء التي وضع عليها مجهر المدرب الأرجنتيني رامون دياز لمغادرة أسوار النادي بالانتقال أو الإعارة يأتي في مقدمتهم محمد قاسم ومحمد ريمان والمحترف التونسي أحمد العكايشي وستتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى ذات الصعيد تواصل الإدارة الاتحادية عملها من أجل سداد مستحقات الحارس الدولي عساف القرني السابقة والعمل على تجديد عقده مع الفريق في أقصى وأسرع زمن ليتمكن اللاعب من التفرغ الذهني للمعسكر والاستعداد لحماية عرين الفريق بلقاء السوبر لا سيما بعد إصابة الحارس فواز القرني في الركبة والذي دخل هو الآخر في المرحلة التأهيلية بعد تحسن إصابته استعدادا للدخول في التدريبات الجماعية.