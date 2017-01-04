الاتحاد يغرق في الخليج
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فقد الاتحاد نقطتين ثمينتين في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري جميل بتعادل إيجابي 1-1 أمام ضيفه الخليج في المباراة التي جرت بينهما مساء في ختام مباريات الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين. حيث تقدم الاتحاد أولا عن طريق لاعبه فهد المولد في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أدرك اللاعب عبدالله السالم التعادل للخليج في الدقيقة 69. وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 32 نقطة في المركز الرابع مبتعدا عن المتصدر الهلال بخمس نقاط وعن الوصيف الأهلي بنقطتين ، فيما رفع الخليج رصيده لـ 13 نقطة في المركز الحادي عشر.
الوسوم:الاتحاد والخليج
التصنيف: الرياضة
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