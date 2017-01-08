الاتحاد يفاوض لاعبين محليين .. وباعشن يجتمع مع المحامي لاستعادة النقاط

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جدة – عبد العزيز عركوك

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن وامين الصندوق الدكتور احمد السقاف وعضو المجلس المستشار القانوني الدكتور ماهر عبد الفتاح أمس مع محامي النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الاسباني خوان كريسبو للتباحث حول قضايا النادي وآليه التعامل معها كما يأمل الرئيس لتقديم المستندات والوثائق التي تؤكد موقف النادي السليم من أجل استعاده النقاط الثلاثة التي تم حسمها من رصيد الفريق في دوري جميل على خلفية قضية اللاعب الارجنتيني مانسو.

ومن جانبه يعاود الفريق تدريباته اليوم بعد الراحة التي منحها المدير الفني خوسيه سييرا لمدة خمسة أيام عقب انتهاء مواجهة الخليج الماضية حيث سيبدأ المدرب التجهيز لمواجهة الطائي يوم ٢٠ من شهر يناير الحالي ضمن دور ال٣٢ من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن جهة أخرى اقتربت الإدارة الاتحادية للتوقيع مع أكثر من لاعب للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على أن يتم التوقيع معهم كلاعبين هواة لحين انتهاء النادي من انهاء القضايا المتعلقة عليه في الفيفا ليتم تسجيلهم كلاعبين محترفين بعد الفترة المسموحة من قبل لجنة الاحتراف وتتجه رغبة الاتحاديين في التعاقد مع مهاجم النصر والفتح السابق ربيع السفياني الذي تواجد يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة من أجل التفاوض مع الإدارة الاتحادية وقد انتشر مقطعا مرئيا للاعب يتمنى فيه الانضمام إلى النمور ومن الأسماء الأخرى التي ترغب الإدارة في التعاقد معها لاعب نادي التعاون أحمد الزين والظهير الأيمن في نادي الشباب النجم الدولي حسن معاذ وعلي الزعقان لاعب نادي الاتفاق.