الاتحاد يفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين

شارك عبر واتساب

تغلب فريق الاتحاد على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم.

في الجولة الرابعة عشر من دوري “جميل” السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح اللاعب فهد المولد أهداف المباراة للاتحاد في الدقيقة 21 ” من ركلة جزاء ” .

وعادل الرائد النتيجة عن طريق اللاعب أحمد الحبيب في الدقيقة 47 .

ثم جاء هدف الرائد الثاني عن طريق سعيد المولد في الدقيقة 51.

قبل أن يسجل محمود كهربا التعادل للاتحاد في الدقيقة 62 .

وفي الدقيقة 81 سجل فهد الأنصاري الهدف الثالث للاتحاد .

وبهذه للنتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 34 في صدارة الدوري .

فيما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.