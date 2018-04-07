الاتحاد يقسو على الاتفاق والقادسية يضمن البقاء

متابعة ـــ علي الغامدي

أكرم فريق الاتحاد وفادة ضيفه الاتفاق بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن جولة ” شكرا قواتنا المسلحة” الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين. سجل للاتحاد ربيع سفياني ( هدفين ) وفهد الأنصاري وجمال باجندوح ، بينما سجل للاتفاق فخر الدين بن يوسف، وياسين حمزة في مرماه، وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده للنقطة إلى 33 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 33 في المركز التاسع وبذات النتيجة كسب فريق القادسية نظيره فريق أحد . سجل للقادسية هارون آدم هدفين، وبيسمارك هدفين، بينما سجل لفريق أحد ، هشام السيفي، فرفع معها القادسية رصيده للنقطة 25 ، ضمن بها البقاء في دوري المحترفين، بعد تعادل الرائد مع الفيحاء، بينما تجمد رصيده عند النقطة 18 متذيلا الترتيب.

وفي ثالث اللقاءات، تفوق فريق التعاون على الشباب بهدفين لهدف، سجل للتعاون جفين البيشي، وعبدالمجيد الرويلي، بينما سجل للشباب سعد الأمير، وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده للنقطة 34 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 30 عاشرا.

أما في آخر اللقاءات، فقد تعادل فيه فريقا الرائد والفيحاء بثلاثة أهداف لمثلها، سجل للفيحاء إسبيريا هدفين، وروني فيرنانديز هدفا، بينما سجل للرائد صالح الشهري هدفين ، وشيكابالا هدفا، رفع معه الفيحاء رصيده للنقطة 33 في المركز7 ، بينما رفع الرائد رصيده للنقطة 21 في المرتبة 13 ، وبهذه النتائج يلعب فريقا الرائد وأحد ملحقا مع صاحبي المركزين الثالث والرابع من دوري الأمير محمد بن سلمان. حيث يلتقي الرائد مع صاحب المركز الرابع، وأحد مع صاحب المركز الثالث.