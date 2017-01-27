الاتحاد يقيد سفياني رسميا ويستعد للوحدة .. والجماهير تنتقد إيقاف حفلات اللاعبين

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جدة- عبد العزيز عركوك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحادي تدريباته عصر أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي استعدادا لمواجهة الوحدة غدا السبت في المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة السادسة عشرة ضمن دوري جميل للمحترفين

وكان المدير الفني بنادي الاتحاد السيد خوسيه سييرا قد ركز على الجوانب الفنية بشكل كبير لوضع التشكيل النهائي الذي سيدخل به المران ومن المنتظر أن يعود المدافع بدر النخلي إلى القائمة الأساسية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي

كما سيعمد على اشراك المهاجم ربيع السفياني الذي تم تسجيله صباح أمس في كشوفات النادي بديلا عن قصي الخيبري وستكون مواجهة الوحدة هي الأولى الرسمية للسفياني مع فريقه الجديد نظرا لغياب المحترف التونسي أحمد العكايشي لتواجده مع منتخبه في في بطولة أمم افريقيا إلى جانب المحترف المصري محمود كهربا كما سيشرك التشيلي معتز تمبكتي إلى جانب جمال باجندوح وفهد الأنصاري لتعويض غياب اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي يغيب عن المباراة لحصوله على ثلاثة بطاقات صفراء.

ومن جانبه شهد الموقع الالكتروني لمنصة مكاني اقبالا ضعيفا من قبل الجماهير الاتحادية على غير العادة وقد تكون الخسارة الماضية من أمام الطائي التي تسبب في خروج الفريق من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى التعادل من أمام الخليج في المباراة الدورية الماضية الأمر الذي دعى رئيس النادي المهندس حاتم باعشن يطالب الجماهير الاتحادية بالوقوف إلى جانب اللاعبين والحضور بكثافة في ملعب المباراة بعد أن اشار إلى أهمية الدعم الجماهيري لإعادة الفريق إلى دائرة الانتصارات

وعلى ذات الصعيد انتقدت الجماهير الاتحادية إيقاف حفلات العشاء الدورية التي يتناوب عليها اللاعبون في المباريات الماضية بالإضافة إلى ازاله عبارة روح الاتحاد من القميص مطالين إدارة النادي بإعادة تلك العادة لرفع الجانب النفسي للاعبين والتي كانت تشكل دعما قويا للاعبين في تحقيق الانتصارات.