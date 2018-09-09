الاتحاد يكسب بني ياس ويخسر فيلانويفا

جدة-عبدالعزيز عركوك

اتخم فريق الاتحاد شباك بني ياس الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس في أبو ظبي جاءت الأهداف عن طريق المهاجم الصربي بيزيتش هدفين وعبدالرحمن الغامدي والبرازيلي فالديفيا هدف لكلا منهما حيث منح المدرب رامون دياز الفرصة لعدد من اللاعبين خلال شوطي المباراة.

وعلى الجانب سيغيب نجم الوسط فيلانويفا لمدة 15 يوما بعد الاصابة التي لحقت به مؤخرا مما يؤكد غيابه عن مواجهتي القادسية والتعاون بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام يومي 15 و20 سبتمبر من الشهر الحالي على أن تكون عودة اللاعب في لقاء الوحدة يوم 26 من الشهر ذاته وبذلك ينضم للثنائي الحارس فواز القرني وحسن معاذ الذين سيغيبون عن المواجهة أمام القادسية الأسبوع القادم في جدة على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.