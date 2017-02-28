الاتحاد يكسب حراء وعسيري يعود للتدريبات

شارك عبر واتساب

جدة – عبدالعزيز عركوك

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز في اللقاء الودي الثاني بالملعب الرديف للجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي أقيم مساء أمس، بنتيجة سبعة أهداف نظيفة ،جاءت عن طريق اللاعبين محمد العوفي هدفين، وعبدالرحمن الغامدي هدفين وسلطان مندش، وربيع السفياني، وعمار النجار بهدف لكل منهم،

وقد شارك الفريق في المواجهة بالفريق الرديف بعد مشاركة اللاعبين الأساسيين في مباراة جدة يوم الأحد الماضي. وقد أدى اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في ودية جدة الأحد الماضي، مرانا خفيفا بمقر النادي تفاديا للإرهاق، وتستمر التدريبات الليلة استعدادا للمواجهة المنتظرة يوم الأحد القادم في كلاسيكو المملكة، الذي يجمع الاتحاد بالهلال ضمن الجولة العشرين بدوري جميل للمحترفين، بالإضافة لنهائي كأس ولي العهد أمام النصر يوم الجمعة بعد القادمة.

ومن جانبه طمأن الشريك الطبي بوبا الجهاز الفني والجماهير حول الإصابة التي تعرض لها المدافع أحمد عسيري في لقاء جدة الماضي، حيث تم تشخيصها بالكدمة البسيطة في الساق، وقد تأكد مشاركة اللاعب في التدريبات ليتم تجهيزه للمواجهات القادمة.