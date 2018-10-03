الاتحاد يكشف عن موعد وصول بيليتش

جدة- البلاد

أعلن نادي الاتحاد عن وصول الكرواتي سلافين بيليتش، إلى مطار الملك فهد بالدمام، مساء اليوم الخميس، تمهيدا لبدء مهمته مع الفريق الكروي الأول.

وأصدر الاتحاد بيانا عبر حسابه على موقع “تويتر” قال فيه إن بيليتش سيتوجه فور وصوله للدمام إلى الأحساء، لمتابعة مباراة الفريق الكروي أمام الفتح.

وأوضح الاتحاد أن تلك الخطوة تأتي كتمهيد لاستلام مدرب أستون فيلا الإنجليزي السابق، مهمته كمدرب للفريق في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد خسر 3 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يحقق أي فوز خلال 4 جولات بالدوري حتى الآن، ويتذيل جدول ترتيب المسابقة بنقطة واحدة.