العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الاتحاد ينهي استعداده للرائد بمناورة

0 تعليق 101 مشاهدة
الاتحاد ينهي استعداده للرائد بمناورة
شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء أمس تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد غدا في الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

انطلق المران بالتدريبات الإحمائية قبل أن يقسم التشيلي لويس سييرا المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أجريت مناورة في منتصف الملعب.

وشرح سييرا للاعبين خلال المناورة بعض الجمل التكتيكية التي ينوى تطبيقها في اللقاء، وطلب منهم التركيز في المباراة، ولعب كل مباريات الدور الثاني وكأنها نهائيات مع التأكيد على عدم التفريط في أية نقطة.

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق