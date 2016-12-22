الاتحاد ينهي استعداده للرائد بمناورة

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جدة – البلاد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء أمس تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد غدا في الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

انطلق المران بالتدريبات الإحمائية قبل أن يقسم التشيلي لويس سييرا المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أجريت مناورة في منتصف الملعب.

وشرح سييرا للاعبين خلال المناورة بعض الجمل التكتيكية التي ينوى تطبيقها في اللقاء، وطلب منهم التركيز في المباراة، ولعب كل مباريات الدور الثاني وكأنها نهائيات مع التأكيد على عدم التفريط في أية نقطة.