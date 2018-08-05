الاتحاد ينهي معسكره الخارجي بتعادل أمام الظفرة

جدة-عبدالعزيز عركوك

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكره الإعدادي بالنمسا يوم أمس السبت بمواجهة نادي الظفرة الإماراتي في رابع الوديات التي اقيمت خلال 21 يوما قضاها الفريق في المعسكر الخارجي وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،

حيث أشرك المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في شوط المباراة الأول كلا من عساف القرني وحسن معاذ وماثيو وأحمد عسيري وكارليتو وجوناس وكريم الأحمدي وفالديفيا وفيلانويفا وبيزيتش.

وكان الشوط قد انتهى بهدف لكل منهما حيث تقدم الظفرة عند الدقيقة 12 ثم أدرك كارليتو التعادل للاتحاد عن طريقة كرة ثابتة عند الدقيقة 43 وفي شوط المباراة الثاني قام الأرجنتيني دياز بتغيير التشكيلة بشكل كامل حيث منح فرصة المشاركة للاعبين ‏راكان النجار وعمار الدحيم وزياد الصحفي وعبدالله الشمري ‏ومحمد قاسم وجمال باجندوح وخالد السميري ‏وعلي الزقعان وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني و‏أحمد العكايشي.