الاتحاد يواصل تحضيراته للوحدة ويسجل السفياني

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جدة- عبد العزيز عركوك

تقوم إدارة نادي الاتحاد اليوم بتسجيل المهاجم ربيع السفياني في كشوفات النادي ، بعد أن تمت اعارة اللاعب الشاب قصي الخيبري إلى نادي القادسية، وقد اختار الخيبري القادسية مفضلا ذلك عن العديد من العروض التي تلقاها لقرب أجواء الشرقية من مدينة جدة،

ومن المنتظر أن يقود السفياني هجوم الفريق في مباراة الوحدة؛ نظرا لتواجد المحترف أحمد العكايشي في بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب التونسي،وفي ظل تراجع مستوى اللاعب عبدالرحمن الغامدي.

وعلى ذات الصعيد واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس تحت إشراف خوسيه سييرا، الذي اعتمد على تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، وقام بتنفيذ العديد من الجمل الفنية والمهارية بالإضافة إلى تجهيز العديد من اللاعبين الشباب، للاستعانة بخدماتهم في مواجهة الوحدة القادمة،

ومنهم علي العامري في حالة عدم تأكد مشاركة عساف القرني في مران الخميس، كما تم تجهيز لاعبي الأولمبي عمار النجار، ومعن الحذيفي وحسين حلواني، بالإضافة لعودة فهد المولد وعدنان فلاتة، لتعويض غياب المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا بداعي الايقاف، وكذلك عدم مشاركة العكايشي وكهربا.

من جانبه قام ‏وفد الاتحاد الياباني لكرة القدم بزيارة مرافق النادي يوم أمس في إطار تحضيرات منتخب اليابان لمواجهة منتخبنا الوطني في جدة، ضمن تصفيات كأس العالم.