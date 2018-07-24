الاتحــاد يفتتح ودياته أمام كركا السلوفيني

جدة – عبدالعزيز عركوك

يخوض فريق الاتحاد اليوم الثلاثاء أولى مبارياته الودية أمام نادي كركا السيلوفيني، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليا بالنمسا ، ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة اللاعبين الأجانب الثمانية ، بعد دخولهم في التدريبات الجماعية.

من جانبه، أدى الفريق أمس الاثنين تدريباته على فترتين صباحية ومسائية والتي كانت على المستطيل الأخضر لتنفيذ العديد من الجمل الفنية والمهارية والتكتيكية خلال المناورة التي أقيمت بين اللاعبين؛ حيث تم الاعتماد على تمرير الكرة بشكل سريع والتصويب على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

على صعيد آخر، قدم مدير الفريق الأول لكرة القدم الكابتن حسين الصادق اليوم شرحا كاملا للائحة الداخلية للنادي، وما تتضمنه من بنود مختلفة تحفظ حقوق النادي واللاعبين على حد؛ سواء خلال اجتماعه بأعضاء الفريق مساء أمس بمقر سكن البعثة في النمسا.