الاتصالات السعودية توقع عقدا لخدمات خطوط الألياف البصرية‎

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الرياض ــ البلاد

وقعت شركة الاتصالات السعودية وثيقة شروط اتفاقية تنفيذ مبادرات النطاق العريض مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة نشر خدمات النطاق العريض عالي السرعة بكافة مناطق المملكة ويتمثل في توصيل حوالى مليون وثلاثمائة الف وحدة سكنية بخطوط الياف بصرية؛ حيث تبلغ التكلفة المتوقعة لهذا المشروع حوالي 7.3 مليار ريال و مدة التنفيذ أربع سنوات تقريبا تنتهي بنهاية عام 2020 م.

وتتطلب هذه الاتفاقية موافقات محددة من بعض الجهات الحكومية تعمل الوزارة على تحقيقها.وتتضمن الاتفاقية برامج ومميزات تهدف إلى تحفيز الاستثمار في هذا النطاق لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية عالية السرعة وبما يتوافق مع اهداف برنامج التحول الوطني 2020م، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

و سيمكن هذا المشروع الكبير الشركة من مواصلة تقديم خدمات مميزة لعملائها الكرام وذلك من خلال نقلة كبيرة في توفير سرعات عالية وذات موثوقية. و فيما يتعلق بتحديد الاثر المالي و الفترة التي ينعكس فيها فسيكون الاثر ايجابيا على الشركة على المدى الطويل الا انه لا يمكن تحديده بدقة الان لأن ذلك يعتمد على المناطق المحددة وخطط التنفيذ واشتراكات العملاء.