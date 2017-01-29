الاتصالات تحصر استخدامات الجوال والانترنت في المملكة
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جدة – البلاد
تعتزم الهيئة العامة للإحصاء خلال الأسبوعين المقبلين، إصدار إحصاءات متعلقة بالهاتف الثابت والجوال، إضافة إلى معدلات استخدام الإنترنت، وأظهرت النشرة الربعية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ارتفاع عدد مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف الجوال)، إلى 49.5 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2016، مقارنة بنحو 48 مليون مشترك بنهاية الربع الذي سبقه. أما أعداد مشتركي النطاق العريض فانخفضت بنسبة 5 %، لتصل إلى 28.31 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2016. وكانت هيئة الإحصاء، قد أطلقت في نوفمبر الماضي 21 منتجًا إحصائيًا جديدًا، يشمل إحصاءات اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومعرفية، حيث تعتزم إصدارها بشكل دوري.
التصنيف: محليات
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