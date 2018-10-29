“الاتصالات” ترعى قمة “Drive Digital” لتعزيز التحول الرقمي

انطلقت اليوم بمركز أبكس للمعارض والمؤتمرات، فعاليات قمّة “Drive Digital”، تحت رعاية معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز عملية التحول الرقمي.

وتستقبل القمة التي تأتي بتنظيم من شركة Google وكلية إدارة الأعمال العالمية‎ الدولية “انسياد” على مدار يومين، مجموعة من ممثّلي الشركات المحلية والعالمية في أنحاء المملكة كافة, بهدف تعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات، ومناقشة أكبر التحديات التي تواجه الشركات وسُبل الاستفادة من الأدوات المتوفّرة رقمياً. وفي نهاية الحدث، سيحظى كافة الحضور بشهادات مشاركة معتمدة من كلية إدارة الأعمال العالمية‎ الدولية “انسياد”.

يذكر أن هنالك ما يقارب 200 شخص يمثلون عدة شركات عالمية ومحلية في المملكة، شاركوا في فعاليات اليوم الأول للقمة وقدموا من مختلف القطاعات للتعرف على فوائد تأسيس وإدارة الحضور الرقمي للأعمال. وسيتم مناقشة عدة مواضيع متصلة بالتحول الرقمي من ضمنها: التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة، الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، التسويق عبر الهاتف الذكي، إدارة المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى الأدوات التي تقدمها Google لمساعدة الشركات في إدارة الحملات التسويقية.

كما ستقوم نخبة من أساتذة “انسياد”، كلية إدارة الأعمال العالمية، بتقديم ورشة تدريبية لجميع المشاركين بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات العالمية في مجال التحول الرقمي، والتمكن من إيجاد حلول واستراتيجيات لها في ظل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي إطلاق القمة بهدف الإسهام في عملية التحول الرقمي، وعلى مدار يومي الانعقاد، تستقبل القمة مجموعة من ممثّلي الشركات المحلية والعالمية في كافة أنحاء المملكة بهدف تعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات، ومناقشة أكبر التحديات التي تواجه الشركات وسُبل الاستفادة من الأدوات المتوفّرة رقمياً.

من جهته أكد معالي المهندس هيثم العوهلي, أن هذه القمة تمثل خطوة من خطوات تمكين التحول الرقمي، مشيراً إلى أهميتها كذلك في زيادة نسبة المشاركة والتفاعل بين الشركات

العاملة في القطاع مع مثل هذه الفعاليات الخلاقة والداعية لاغتنام الفرص التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض معاليه خلال القمة الخطوات والمبادرات التي قامت بها وزارة الاتصالات لدعم وتشجيع الجهات والشركات العاملة في القطاع لخوض غمار المنافسة في هذا الجانب، وصولاً للاستفادة الكاملة من التقنية وتطويعها لخدمة المجالات كافة، إلى جانب تأسيس منظومة تقنية مبتكرة متكاملة تعزز من التنافسية وتكون سبباً في دخول قائمة أفضل 20 نموذج عالمي في التحول الرقمي والابتكار، مشيراً إلى أنها تسعى إلى زيادة وعي المؤسسات بكافة الأحجام بالتحول الرقمي، وتشجيعهم على تبنّي التقنيات الحديثة التي تساهم في تعزيز تجربة المستهلك على الإنترنت، والقدرة على التنافس في السوق العالمية.

ودعا معاليه في ختام تعليقه، أصحاب الشركات للاستفادة من الورشات التدريبية وجلسات المناقشة بهدف الانطلاق نحو مستقبل ذكي يعتمد على تحوّل رقمي شامل