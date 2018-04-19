“الاتصالات” تطرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة نظام البريد

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة نظام البريد، حرصاً منها على الارتقاء بقطاع البريد في المملكة، كونه أحد القطاعات المُمكنة لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك تماشياً مع احتياجات السوق لتوفير خدمات بريدية متطورة وبأسعار مناسبة، وسعياً منها لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار عبر تطوير الخدمات البريدية المختلفة وتعزيز المنافسة العادلة.

ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى تقديم المرئيات على مسودة النظام وكذلك تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات مقارنة تدعم مرئياتهم.

وطالبت الأطراف المعنية بضرورة إرسال جميع المشاركات في موعد أقصاه نھاية يوم الأربعاء غرة رمضان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018م،على البريد اللإكتروني [email protected] أو تسليمھا يدوياً أو عن طريق البريد على العنوان التالي:

“وكالة الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير – وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات – حي المرسلات – الرياض 11112 – المملكة العربية السعودية ” .

وأشارت الوزارة إلى مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة حول مسودة مشروع النظام للاستفادة منها في تطوير النسخة النهائية للنظام، وذلك لتحقيق أهداف القطاع ضمن برامج رؤية المملكة 2030.