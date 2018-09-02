الاتصالات تلزم شركات الجوال باعتماد وحدة التحاسب بالثانية

جدة – وليد الفهمي

كشفت مصادر لـ (البلاد) أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتشديد على شركات الاتصالات العاملة بالمملكة بضرورة اعتماد وحدة التحاسب للمكالمات المحلية لجميع الشبكات داخل أو خارج الشبكة بـ “الثانية”، وعلى أن تكون وحدة التحاسب لبيانات الإنترنت بالكيلو بايت، وذلك لجميع المشتركين من الخطوط المفوترة أو مسبقة الدفع.

واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوات تعمل على تمتع العملاء بجودة الخدمة الفائقة المقدمة لهم ، فضلا عن أنها تتيح لهم التحكم بنفقات الهاتف وتحقيق قدرٍ أكبر من التوفير في مصروفاتهم الشهرية على المكالمات المحلية والدولية على حد سواء.

وكانت الهيئة رصدت عدداً من الشكاوي ضد شركات الاتصال بسبب احتسابها للمكالمات بالدقيقة داخل وخارج العروض أو الباقات بطريقة مخالفة لتوجيهات الهيئة وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا للآلية المعتمدة من قبل الهيئة وهي أن تكون وحدة التحاسب بالثانية ، فيما المحت الهيئة إلى ضرورة معالجة شكاوي العملاء فيما يخص التحاسب بالثانية مع اعادة أي مبالغ تم تحصيلها من الشاكي بسبب تغيير وحدة التحاسب للعميل.