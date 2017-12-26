الاتصالات: معالجة 96% من شكاوى المستخدمين

أكدت المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد بأن الهيئة استقبلت 77248 شكوى في عام 2016م، وقد تمت معالجة جميع تلك الشكاوى وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

مضيفاً بأن 96% من تلك الشكاوى تم معالجتها من قبل الهيئة, وإتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الـ 4% من تلك الشكاوى.

وأكد أبوحيمد عدم صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول معالجة الهيئة لـ 1% من الشكاوى الواردة لها في عام 2016م، مؤكداً بأن ما ورد في تقرير الهيئة السنوي لعام 2016م حول إصدار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات (919) قراراً هو لتوضيح عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة وتشمل جميع المخالفات الواردة إليها, ولا ارتباط بين عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة بنسبة معالجة الهيئة للشكاوى .