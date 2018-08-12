الاتصالات: 16 ألف برج لخدمة ضيوف الرحمن

الرياض ــ اس

اكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جاهزية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث قامت الهيئة بالإشراف على مقدمي خدمات الاتصالات في توفير حوالي 16 ألف محطة قاعدية، وأكثر من 3000 نقطة وصول لشبكة (الواي فاي) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأشارت “الهيئة” إلى التطور الحاصل في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لهذا العام من خلال استحداث 1140 محطة قاعدية “برج اتصالات” التي توفر تقنيات الجيل الرابع ليصل إجمالي عدد المحطات القاعدية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة إلى حوالي 16 ألف محطة قاعدية مقارنة بـ 13 ألف محطة في العام الماضي،

وكذلك زيادة سعة شبكات الاتصالات بنسبة 15% عن العام الماضي، وزيادة النطاقات الترددية المخصصة للاتصالات المتنقلة بمقدار 80 ميجا هيرتز مما سيسهم في تحسن جودة خدمات الاتصالات المتنقلة وزيادة سرعات الإنترنت، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 400 نقطة بيع.