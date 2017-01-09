الاتفاق في اختبار قوة غلطة سراي وديا على الساحل الشرقي

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

يستضيف ملعب الأـمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم مواجهه ودية تجمع الاتفاق بضيفه فريق غلطة سراي التركي، في لقاء ترعاه وتنظمه شركة جسور، وينتظر أن يحضر اللقاء أكثر من 20 ألف متفرج من الجماهير السعودية والتركية لمشاهدة نجوم الفريقين، ويعتبر اللقاء فرصة للفريقين لإمتاع الجماهير بتقديم الصورة الطيبة للكرة السعودية والتركية حيث سيلعب الفريقان بكامل نجومهما المحترفين، وقد أنهيا استعدادهما للمواجهة بالصورة المطلوبة،

وسيبقى الدور الأهم على لاعبي الفريقين من خلال الأداء الميداني. ويسعى الأسباني جاريدو المدير الفني للاتفاق للاستفادة من اللقاء فنياً استعدادًا للمشوار القادم في دوري جميل. وقد وصلت بعثة فريق غلطة سراي التركي إلى الدمام يوم أمس الأحد، وتتكون البعثة من 71 فرداً مابين رئيس بعثة وإعلاميين ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية. وكانت اللجنة المنظمة للمباراة قد طرحت تذاكر المباراة في عدد من نقاط البيع؛ منها نادي الاتفاق، والبيع عبر الإنترنت، وفي عدد من المنافذ في المجمعات التجارية، وشهدت عملية بيع التذاكر إقبالا كبيراً من جماهير الاتفاق، والجالية التركية المتواجدة في المنطقة الشرقية والرياض.

وكان رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل قد وجه الدعوة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت، وإلى أعضاء مجلس الإدارة لحضور المباراة. وسيحظى اللقاء بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة؛ من رجال أعمال وأعضاء شرف ورؤساء أندية ولاعبين قدامى وشخصيات بارزة، وإعلام رياضي. وقد كلفت لجنة الحكام الرباعي الدولي فهد المرداسي “ساحة”، ومحمد العبكري وعبدالله الشلوي “مساعدين”، وشكري الحنفوش حكما رابعاً، ومرعي العواجي “مقيما” لإدارة المباراة. وقد تقرر أن تقوم القناة الرياضية السعودية بنقل المباراة.