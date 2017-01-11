الاتفاق والقادسية يرغبان في ضم الخيبري

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الدمام- البلاد

تواصلت إدارتا ناديي الاتفاق، والقادسية، مع وكيل أعمال اللاعب عبدالرحمن الخيبري، الذي انفصل عن الشباب مؤخرًا، وبات لاعبًا حرًا.

كانت إدارة نادي الشباب، أعلنت الإثنين الماضي، توقيع مخالصة مالية مع الخيبري، بعدما لم يشارك سوى في مباراتين كاحتياطي بالدوري هذا الموسم، ولم يتمكن خلالهما من تسجيل أو صناعة أي أهداف. ويبحث اللاعب “29 عامًا” الذي بات حرًا أفضل العروض المقدمة له، لاختيار أفضلها خلال فترة الانتقالات الحالية. يذكر أن الخيبري، الذي انضم للشباب في 2015، قال على حسابه بـ”تويتر: “البعض يسأل عن سبب المخالصة. كي أكون واضحًا وشفافًا مع الجميع: هي رغبة من الجهاز الفني، وصادق عليها الجهاز الإداري، لذلك وجب عليّ احترامهما”.