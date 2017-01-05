الاتفاق يبدأ استعداداته لغلطة سراي

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الدمام-حمودالزهراني

يخضع مهاجم الاتفاق صالح العمري للعلاج في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي وذلك بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم في مباراة فريقه الماضية أمام النصر.

وطمأن الجهاز الطبي مدرب الفريق الإسباني خوان جاريدو على إصابته؛ حيث لن تعوقه عن دخول التدريبات الجماعية، بعدما خضع اللاعبون لراحة ليومين.

ويستعد الاتفاق خلال فترة توقف دوري (جميل) للمحترفين لخوض مواجهته الودية أمام غلطة سراي التركي في التاسع من يناير الجاري، ومواجهته أمام ضمك في الدور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في الـ 18 من الشهر نفسه.

وركز جاريدو في التدريبات، التي اشتملت على حصص منوعة بين لياقية وفنية على تكثيف الجرعات الفنية لدى بعض اللاعبين وخطوط الفريق، عطفاً على المعطيات التي وقف عليها في المباريات الماضية.

من جهة ثانية بدأ نادي غلطة سراي في استخراج تأشيرات الدخول للمملكة استعداداً لمواجهته مع الاتفاق، في الوقت الذي أنهت اللجنة المنظمة إجراءات استقباله، سواء المتعلقة بوصوله لمطار الملك فهد، أو الخاصة بإقامته، حيث تقرر أن يقيم الفريق في فندق سوفوتيل في الخبر.