الاتفاق يتعاقد مع البوليفي ياسماني ويعير المقعدي للحزم

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الدمام- حمود الزهراني

تعاقد نادي الاتفاق مع مهاجم نادي سبورت بويز ورانز البوليفي الدولي ياسماني دوك، ليكون بذلك أول صفقات النادي في الفترة الشتوية.

وجرت مراسم التوقيع مساء أمس في نادي الاتفاق، بحضور رئيس النادي خالد الدبل ووكيل اللاعب القطري عبدالعزيز الكواري، وذلك بعد نجاحه في تجاوز الفحص الطبي الذي أجراه أمس في مستشفى المانع العام الشريك الطبي للنادي.

وأدى دوك “28 عاما” تدريبه الأول مع الفريق؛ حيث سبق ذلك استقبال حار من مدرب الفريق الإسباني خوان جاريدو وزملائه اللاعبين.

وأبدى اللاعب الذي سبق له ارتداء قميص نيويورك كوزموس الأمريكي في الموسم الماضي سعادته بالانضمام لنادي الاتفاق، متمنياً أن يسجل حضوراً لافتاً مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال: “جمعت معلومات كثيرة عن نادي الاتفاق والدوري السعودي قبل التوقيع، وجميعها كانت محفزة لي، لذلك لم أتردد لحظة في القبول بارتداء شعار النادي الذي أتمنى أن أكون محل ثقة مسؤوليه وجماهيره”.

من جهة ثانية أنهت إدارة النادي إجراءات إعارة مهاجم الفريق مرعي المقعدي لمصلحة نادي الحزم، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وميدانيا، واصل الفريق استعداداته لمواجهة ضمك في الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث أدى اللاعبون تدريبين؛ صباحي وآخر مسائي، شارك فيهما جميع اللاعبين باستثناء المدافع جمعان الدوسري الذي تواجد في عيادة النادي لشعوره بالإجهاد.