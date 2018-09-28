الاتفاق يتعثر بالتعادل والحزم يصعق الفيصلي

متابعة- حمود الزهراني

تواصلت أمس، الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة مباراتين، جمعت الأولى الاتفاق مع أحد، والثانية الحزم مع الفيصلي.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتفاق مع أحد، والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، فاز الحزم على الفيصلي 2-1.

تقدم الفيصلي عن طريق اللاعب روجيريو كوتينهو وذلك في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الحزم في الدقيقة 53 عن طريق آيغور روسي مدافع الفيصلي بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 94 سجل اللاعب فاقنر اليماو هدف الفوز للحزم.

وكانت الجولة الرابعة قد انطلقت الاثنين الماضي، بإقامة مباراتين، حيث فاز الهلال على مضيفه الفتح 3-2، وتخطى النصر التعاون بهدف وحيد. وأقيمت مباراة واحدة الأربعاء بين الاتحاد والوحدة، انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في جدة، وتقام اليوم مباراتان؛

حيث يلتقي الفيحاء مع القادسية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الشباب ضيفًا على الرائد ببريدة. وتختتم مباريات الجولة غدا السبت بإقامة لقاء وحيد يجمع الأهلي مع الباطن على ملعب الجوهرة؛ بعدما قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم تعديل مكان المباراة لتقام في جدة بدلًا من حفر الباطن عند الساعه 8:35 مساءً، وذلك لعدم انتهاء أعمال الصيانة في ملعب نادي الباطن.‬