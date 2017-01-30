الاتفاق يحتج على حكم مباراته مع الهلال

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الدمام -البلاد

قدمت إدارة نادي الاتفاق احتجاجاً إلى لجنة المسابقات، ضد حكم مباراة فريقها أمام الهلال؛ بسبب إنهاء المواجهة قبل وقتها المحدد.

وغرد حساب النادي في “تويتر”: استناداً على لائحة المسابقات.. إدارة النادي ترفع احتجاجاً على إنهاء حكم مواجهة ‫الاتفاق والهلال المباراة قبل نهاية الوقت المحدد لها بدقيقة.

وكان الفريقان قد تواجها تحت قيادة صافرة الألماني فريدريك فليكس، ضمن الجولة ١٦ من دوري جميل، في لقاء أنهاه الهلال بهدف يتيم، جاء عن طريق نيكولاس ميليسي.