الاتفاق يختتم تحضيراته للنصر ويلتقي غلطة سراي 8 يناير

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الدمام- البلاد

تصل بعثة نادي غلطة سراي التركي في الثامن من شهر يناير المقبل إلى الدمام لملاقاة فريق الاتفاق في التاسع من نفس الشهر. وقال نادي الاتفاق عبر موقعه الرسمي: إن الفريق التركي سيخوض مراناً واحداً صباح يوم المباراة بملعب الأمير محمد بن فهد.

من ناحية أخرى عاد محمد كنو لاعب وسط الفريق إلى المران بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها، بينما أظهر عمر السنين مدافع الفريق جاهزية لمواجهة النصر بعد تجاوز الإرهاق. ويلتقي الاتفاق مع النصر غدا في إطار الجولة رقم 15 من منافسات دوري جميل للمحترفين.

واكتفى الأسباني خوان كارلوس جاريدو بتدريب واحد تنوع بين الجانبين الفني والبدني.