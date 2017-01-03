الاتفاق يدرس بيع عقدي كنو وكادش

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الدمام – حمود الزهراني

في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نادي الاتفاق وفي ظل التراجع في المستويات والنتائج في دوري جميل التي أثرت بشكل مباشر على مسيرة الفريق في دوري جميل،

وفي ظل حاجة الفريق لتدعيم صفوفه بلاعبين أجانب في الفترة الشتوية وتسجيل لاعبين محليين تدرس إدارة النادي برئاسة المهندس خالد الدبل وأعضاء المجلس للاستفادة من بيع عقود بعض اللاعبين الذين بات رحيلهم عن الاتفاق قريبا.

في مقدمتهم اللاعب محمد كنو وزميله حسن كادش ، بعد توجه اللاعب علي الزقعان إلى نادي الاتحاد في عقد انتقال نهائي، وتعتبر الوجهة القادمة لكنو نادي الهلال، فيما يتنافس على حسن كادش الأهلي والنصر، ولاشك ان انتقال الثنائي سيؤثر على الاتفاق فنيا. من جهه ثانية وصلت الأمور بين اللاعب محمد الصيعري والأسباني جاريدو إلى طريق مسدود؛ حيث أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب، وتعتبر جهته القادمة نادي الخليج بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم.