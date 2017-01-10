الاتفاق يدك مرمى غلطة سراي التركي بثلاثية
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الدمام- حمود الزهراني
قدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق صورة سعودية رائعة عندما حضر امام فريق غلطة سراي التركي مستوى ونتيجة في اللقاء الودي الدولي الذي اقيم مساء امس الاثنين على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام والذي انتهى بفوز الاتفاق بنتيجة 3-1
سجلت بواسطة كنو والعمري والكويكبي فيما سجل للفريق التركي بروما في مباراة تفوق الاتفاق ميدانيا على اغلب مجرياتها بحضور جماهيري مميز
حيث شهدت المباراة ندية بين الفريقين مع تفوق نسبي في أغلب فترات اللقاء لمصلحة الفريق الاتفاقي.
التصنيف: الرياضة
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