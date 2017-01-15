الاتفاق يستعد لضمك .. ودوك والجمعان يشاركان

الدمام – حمود الزهراني

شارك المهاجم البوليفي ياسماني دوك الذي تعاقد معه النادي مؤخراً في التدريبات الاتفاقية الفنية لأول مرة حيث أشركه جاريدو في المناورة التي فرضها في آخر حصص التدريب.

قبل مواجهة ضمك في الدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين حيث شهد المران مشاركة المدافع جمعان الدوسري إلى التدريبات الجماعية بعد حالة الاستشفاء التي خضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي إثر شعوره بالإرهاق.

هذا وقد بدأ الفريق امس مرحلة الإعداد التكتيكي المركز لمواجهة ضمك حيث طبق مدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس جاريدو تصوراته الفنية للمباراة من خلال تدريب الفريق إلى جانب تركيزه على اللاعبين الذين سيدخل بهم المواجهة.

من جهة أخرى دخل مهاجم الفريق احمد الشهري مرحلة التأهيل اللياقي تحت إشراف الجهاز الطبي بعد اتمامه مرحلة التأهيل الأولية داخل العيادة بعد العملية التي أجراها إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.