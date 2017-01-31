الاتفاق يستعد للباطن .. وغياب عتين

شارك عبر واتساب

الدمام- حمود الزهراني

يغادر الفريق إلى محافظة حفر الباطن ظهر اليوم، استعداداً لمواجهة نظيره الباطن في الجولة الـ 17 من “دوري جميل” للمحترفين، حيث سيؤدي الفريق تدريباته على ملعب الأخير الذي سيحتضن المباراة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وافق على تقديم موعد المباراة حيث تقرر أن تلعب الخميس عند الساعة 3:35 عصراً بدلاً عن موعدها المقرر سابقاً عند الساعة 6:20 مساء ذات اليوم، وذلك لظروف الطيران.

وأدى الفريق الاتفاقي تدريباته على ملعب الأمير محمد بن فهد حيث تنوعت حصص التدريب ما بين اللياقية والتكتيكية، والتي ركز من خلالها المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو على الخيارات البديلة للاعب الوسط يحيى عتين، الذي سيغيب عن المواجهة لحصوله على ثلاث بطاقات صفراوات،

إذ منح الفرصة في تدريباته التكتيكية لأكثر من لاعب أبرزهم عبدالعزيز الناشي وحسن الحبيب وأسامة الخلف لتغطية مركزه.