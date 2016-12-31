الاتفاق يضع بصماته الأخيرة قبل مواجهة النصر

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الدمام-حمودالزهراني

ادخل مدرب الاتفاق خوان كارلوس جاريدو امس لاعبي فريقه المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد لمواجهة النصر غدا ضمن مباريات الجولة الـ 15 لدوري (جميل) للمحترفين من خلال تطبيق رؤيته الفنية للمباراة عبر المناورة التي نفذها اللاعبون والتي بدأ يضع من خلالها تصوره للتشكيلة المثالية للمباراة.

وكان اللاعبون قد أدوا تدريبهم في الفترة المسائية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي والذي قسمه جاريدو لحصص لياقية وأخرى تكتيكية حيث طبق عدداً من ملاحظاته التي رصدها مع اللاعبين في المباراة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الإداري محمد الدوسري أن الفريق استعاد حضوره الذهني بعد الخسارة الأخيرة من الأهلي، مشيراً إلى رغبة اللاعبين في التعويض من خلال مواجهة النصر. وقال: “اللاعبون يستشعرون المسؤولية، وسيقدمون المستوى الذي يضمن لهم مشاطرة النصر المباراة على الرغم من أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره”.