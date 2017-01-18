الاتفاق يضم لاعب ريال مدريد
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الدمام- البلاد
أعلن نادي الاتفاق عن توصله لاتفاق مع نادي بوليفار البوليفي؛ من أجل الحصول على خدمات اللاعب خوانمي كاليخون. ومن المقرر أن يصل اللاعب غدا الخميس من أجل الخضوع للكشف الطبي، بعدها يتم توقيع العقود. ولد خوانمي كاليخون يوم 11 فبراير من عام 1987 في إسبانيا، ويلعب في مركز خط الوسط. خوانمي كاليخون بدأ مشواره كلاعب شاب في نادي ريال مدريد في الفترة من 2002 وحتى 2005 وقت أن تم تصعيده إلى ريال مدريد C، وفي عام 2007 تم تصعيد اللاعب إلى ريال مدريد B. وفي عام 2008 بدأ اللاعب رحلته خارج النادي الملكي الإسباني، حيث انضم لصفوف مايوركا وانتقل إلى قرطبة. وفي عام 2013 انتقل إلى صفوف بوليفار، والذي انضم منه إلى صفوف نادي الاتفاق.
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التصنيف: الرياضة
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