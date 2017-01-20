الاتفاق يطلب حكاما أجانب أمام الهلال
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الدمام- البلاد
قدمت إدارة نادي الاتفاق طلباً للأمانة العامة باتحاد كرة القدم، بتكليف حكام أجانب لمباراة الفريق الكروي الأول بالنادي، أمام ضيفه الهلال، والمقررة مساء السبت الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة السادسة عشرة لدوري جميل للمحترفين. هذا وتتمسك إدارة خالد الدبل بحقها لطلب حكام أجانب حسب التحديث الأخير،وهو ضمن الفرص الثمانية المتاحة لكل ناد، لاستقطاب حكام أجانب، وذلك في الفترة المحددة من اتحاد الكرة بـ١٥ يومًا قبل موعد المباراة على أقل تقدير.
الوسوم:الاتفاق يطلب حكاما أجانب
التصنيف: الرياضة
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