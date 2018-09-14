الاتفاق يعبر الباطن وتعادل الفتح والوحدة والتعاون والحزم

جدة- البلاد

انطلقت أمس الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة 3 مباريات، جمعت بين الفتح مع الوحدة، والاتفاق مع الباطن، والحزم مع التعاون. وحسم التعادل السلبي مباراة الفتح مع الوحدة، التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليرفع كلا الفريقين رصيدهما لنقطتين.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تمكن الاتفاق من الفوز على الباطن 2/3، حيث تقدم أصحاب الأرض أولاً عن طريق اللاعب كريستيان غوانكا في الدقيقة 43، فيما أضاف زميله حسن جمال الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 74 تمكن الباطن من تقليص الفارق طريق عزيز بوحدوز في الدقيقة 74، قبل أن يعزز فخر الدين بن يوسف تقدم الاتفاق بهدف في الدقيقة 81، فيما عاد الباطن بهدف ثان في الدقيقة 90+4 عن طريق حسن شراحيلي. وبذلك رفع الاتفاق رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة.

وفي بريدة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الحزم والتعاون، حيث تقدم الحزم أولًا بهدف سجله روديلفو ألميدا في الدقيقة 59،

قبل أن يدرك التعاون التعادل في الدقيقة 69 عن طريق لياندري تاوامبا.ورفع الحزم والتعاون رصيدهما لنقطتين لكل منهما. وتتواصل مباريات الجولة الثانية اليوم الجمعة، بإقامة 3 مباريات، حيث يواجه النصر نظيره الفيصلي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز،

ويحل الشباب ضيفًا على الفيحاء على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، في حين يلتقي أحد مع الأهلي على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. وتختتم مباريات الجولة غدا السبت، بإقامة مواجهتين؛ حيث يلتقي الرائد مع الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فيما يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مباراة الاتحاد والقادسية.