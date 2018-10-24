الاتفاق يفتح مدرجاته مجاناً للجماهير

الدمام- حمود الزهراني

طالب رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل لاعبي فريقه بطوي صفحة مباراة الأهلي، والتركيز على المباراة المقبلة أمام الحزم، كان ذلك في اجتماع خاص قبل بداية تدريبات الفريق، وحث الدبل اللاعبين على مضاعفة الجهد والتركيز خلال التدريبات ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وقال الدبل: ” فوزنا على الأهلي بنتيجة كبيرة سلاح ذو حدين، أما أننا نستفيد من هذه النتيجة بشكل إيجابي بمواصلة الانتصارات أو أنها تدفعنا للتراخي وبالتالي التفريط في المباريات المقبلة” وأردف ” المباراة السابقة كانت عبارة عن ثلاث نقاط، والمطلوب هو الاستمرارية وتحقيق الهدف النهائي .”

وفي ذات الصعيد، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته للمواجهة المقبلة أمام الحزم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت إشراف المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، وركز راموس في التدريبات على الجانب اللياقي والفني لدي اللاعبين كما فرض عدداً من الجمل التكتيكية.

من جانب آخر أعلنت إدارة نادي الاتفاق فتح المدرجات مجاناً لدخول الجماهير في مباراة الاتفاق المقبلة أمام الحزم، وجاء الإعلان من خلال فيديو مسجل باللغة العربية لمدرب الفريق ليوناردو راموس قال فيه: ” جمهور الاتفاق، الحضور مجاناً نبيكم وإيانا” .