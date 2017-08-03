الاتفاق يفوز على الدراويش والليث يخسر من الصفاقصي

تبوك- البلاد

استهلَّ فريق الاتفاق، أمس، مشاركته ببطولة تبوك الودية المقامة باستاد مدينة خالد الرياضية، بالفوز (2-0) على الإسماعيلي المصري، بالجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، التي تضم الاتحاد أيضًا. وبذلك ، حصد الاتفاق، أول 3 نقاط له في المجموعة، ليتربع على صدارتها متفوقًا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه (3-2) على الاتحاد. ارتدى هزاع إبراهيم الهزاع، ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي الاتفاق في الدقيقتين (63، 70)، قبل أن تتضاعف معاناة الإسماعيلي في المباراة، عقب طرد مهاجمه الكولومبي دييجو كالديرون في الدقيقة (72). وفي اللقاء الثاني، فاز الصفاقصي التونسي على فريق الشباب بهدفين نظيفين، ليتأجل معرفة هوية الصاعد عن المجموعة للمباراة النهائية ، إلى لقاء الوطني مع الصفاقصي.

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