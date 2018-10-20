الاتفاق يقسو الأهلي بسداسية

فاز فريق الاتفاق على نظيره الأهلي بنتيجة ثقيلة قوامها 6 أهداف مقابل هدفين ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

افتتح النتيجة للاتفاق اللاعب سعد الربيعي في الدقيقة 8، قبل أن يعزز زميله كريستيان غوانكا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 44، فيما قلص جوزيف دي سوزا النتيجة للأهلي بهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني عزز اللاعب حسين السيد تقدم الاتفاق بهدف ثالث في الدقيقة 51، فيما سجل برايان أليمان الهدف الرابع في الدقيقة 63، تبعه بـ 4 دقائق زميله محمد الكويكبي بهدف خامس.

واختتم اللاعب حسن حبيب سداسية الاتفاق في الدقيقة 79، قبل أن يسجل دغانيني تفاريس هدف الأهلي الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 5 دقائق.

ورفع الاتفاق بهذا الفوز رصيده لـ 11 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما توقف رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الثالث.