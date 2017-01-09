الاتفاق يقطع الطريق على العميد

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الدمام- البلاد

تسعى الادارة الاتفاقية لقطع الطريق على الاتحاد الذي يحاول ضم اللاعب الاتفاقي علي الزقعان إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

ودخلت الادارة الاتفاقية في مفاوضات جادة مع الزقعان؛ من أجل تجديد عقده الذي شارف على الانتهاء ، وذلك للحفاظ على نجوم الفريق،

وكشف رئيس الاتفاق خالد الدبل عن أن هناك تقبلا من قبل اللاعب لتجديد عقده مع الفريق، وأن الأمور تسير بالطريق الصحيح، وخلال الأيام القادمة سيحسم موضوع الزقعان بتجديد عقده مع فارس الدهناء .