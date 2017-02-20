الاتفاق يقيل جاريدو وإلكو بديلًا
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الدمام- البلاد
أعلنت إدارة نادي الاتفاق توصلها إلى اتفاق مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، على إنهاء التعاقد بينهما. واتفق جاريدو مع إدارة النادي على فك الارتباط بين الطرفين بالتراضي. وقدمت إدارة النادي الشكر لجاريدو على جهوده التي بذلها مع الفريق في الفترة السابقة. وكلفت الإدارة الهولندي إلكو يوهانس مدرب الفريق الأولمبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة الفتح يوم الجمعة في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. وكانت إدارة النادي قد أعلنت التعاقد مع المدرب الإسباني خلال الشهور القليلة الماضية لخلافة جميل قاسم. وقاد جاريدو الاتفاق في 11 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 25% من مباريات الفريق، وتعادل في 50% من المباريات، كما خسر الفريق في 25% من المباريات. وجاءت نتائج مباريات جاريدو مع الاتفاق كالآتي:
الخليج – الاتفاق (1 – 2)، الاتفاق – الفيصلي (3 – 1)،الاتحاد – الاتفاق (4 – 1)، الاتفاق – القادسية (2 – 2)، الشباب – الاتفاق (1 – 1)، الأهلي – الاتفاق (4 – 1)، النصر – الاتفاق (2 – 0)، الاتفاق – الهلال (0 – 1)، الباطن – الاتفاق (2 – 0)، الاتفاق – الفتح (2 – 2)، الوحدة – الاتفاق (2 – 1) .
الوسوم:الاتفاق يقيل جاريدو
التصنيف: الرياضة
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