الاتفاق يكسب ودية باختاكور بثلاثية ويغادر لتبوك

الدمام- حمود الزهراني

كسب فريق الاتفاق مباراته الودية التي جمعته بفريق باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3- صفر وكانت جميعها في الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حيث افتتحت الأهداف عن طريق الصيعري د. 61 ليلحقه، كاليخون بالهدف الثاني بعده بخمس دقائق، ليعزز اللاعب نفسه تقدم فريقه بهدف ثالث عبر ركلة جزاء في د. 71 وكان المدرب الصربي ميودراغ يسيتش قد دخل بتشكيلة مكونة من: احمد الكسار، وأحمد إبراهيم، وفهد الهاجري، وماجد الخيبري، وسعد خيري، وعبدالعزيز مجرشي، ومحمد السبيعي، ومحمد الكويكبي، وهزاع الهزاع، ويوسف السالم. وأجرى المدرب في الشوط الثاني ثمانية تغييرات بدخول عبدالله الصالح، وأسامة السليم، وعلي الخيبري، ومحمد الصيعري، وعمر السنين، وفواز الطريس، وأسامة الخلف، وعبدالعزيز واصلي، بدلاً عن الكسار، والهاجري، وأحمد إبراهيم، والسالم، وخيري، وهزاع، وكاليخون، والسبيعي. وسيختتم الفريق اليوم معسكره بتدريب صباحي قبل المغادرة إلى تبوك للمشاركة في بطولة تبوك الدولية الثانية. حيث وضعته القرعة في المجموعة الاولى إلى جانب الاتحاد السعودي والاسماعيلي المصري.

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