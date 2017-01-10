العدد 21810 10 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الاجتماع الأول للموفدين السعوديين مع وزير التعليم المالديفي

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الاجتماع الأول للموفدين السعوديين مع وزير التعليم المالديفي
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جدة – البلاد

مع مطلع العام الدراسي الجديد في جمهورية المالديف، عقدت وزارة التعليم المالديفية الاجتماع الأول للمعلمين الموفدين من المملكة العربية السعودية للتدريس في الجمهورية المالديفية . حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارة التعليم المالديفية برئاسة وزير الدولة للتعليم الدكتور عبدالله نذير . خلال الاجتماع أكّد المشرف العام على البعثة التعليمية السعودية الدكتور محمد بن إسماعيل الغامدي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز أوجه التعاون المتعددة مع الأشقاء في المالديف ، وعبّر عن تحيات حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلةً في وزارة التعليم للجمهورية المالديفية الشقيقة حكومةً وشعباً.

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التصنيف: محليات

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